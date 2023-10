No draugiem par ienaidniekiem: kas patiesībā notika starp Tupaku un Bigiju?

1995. gada oktobrī Tupaks noslēdza līgumu ar "Suge Knight's Death Row Records" un apmaiņā saņēma 1,4 miljonu dolāru drošības naudu no ierakstu kompānijas. Šis solis viņu nostādīja arī Austrumu-Rietumu krasta repa izdevniecību strīda centrā pret "Bad Boy Records", kurā bija Bigijs. Vēlāk Tupaks atbildēja uz Bigija dziesmu ar vairākiem hitiem - "Hit 'Em Up", "Against All Odds" un "Bomb First (My Second Reply).