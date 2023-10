FOTO ⟩ "Palladium" apbur "rokmūzikas mazdēls" grandson

grandson jaunākais albums “I Love You, I'm Trying” nāca klajā 5. maijā un par to mūziķis saka: “[Ar šo albumu] Es gleznoju sevis paša intīmo portretu – tādu kādu pazīstu. Aptverot tādas tēmas, kā paškaitējums, ģimenes trauma, dzīves uz ceļa slēptās puses un daudzas citas. Šis ir albums, kuru vajadzēja manos 16 gados. Albums, kuru baidījos sarakstīt un albums, kuru fani pelnījuši dzirdēt.

Galvenokārt tas ir albums, kurā es saskaros ar būtisku jautājumu: vai es spēju tikt galā ar izmaiņām, ko dzīve man uzliek, un ja tas ir viss, kas dzīvē ir, vai ar to pietiks laimei?”

“Around The Sun” sevi raksturo kā indīroka grupu no Tallinas, kam patīk eksperimentēt ar elektroniku, bet nevairās arī no klasiskiem ģitāras efektiem. Dibināta 2016. gadā un atpazīstamību sākusi iegūt, spēlējot ielās, kā arī piedaloties dažādos muzikālos konkursos un festivālos. Piemēram, Igaunijas ilggadējā jauno izpildītāju un grupu konkursā “Noortebänd”, “Eesti Laul 2019” (Igaunijas Eirovīzijas atlase), Tallinn Music Week u.c.