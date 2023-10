Izvarotas un spīdzinātas meža biezoknī. "Boko Haram" nolaupīto skolnieču liktenis

Filmas veidotājiem izdevās iegūt ekskluzīvu iespēju intervēt nolaupītās meitenes, tomēr Nigērijas valdība stingri kontrolēja to, kas tika atklāts, baidoties, ka “Boko Haram” neatbrīvos atlikušās meitenes. Meitenēm tika liegts runāt par piedzīvoto gūstā, vien par to, kā viņas jūtas tagad un cik labi valdība par viņām rūpējas. Tiesa, filmā parādās nolaupīto meiteņu slepenās dienasgrāmatas, kas atklāj “Boko Haram” gūstā piedzīvoto.

Šīs meitenes ir tikai neliela daļa no vēl vismaz 2000 sievietēm un meitenēm, kuras nolaupījis teroristu grupējums kopš 2014. gada. Nigērijas pilsētā Maiduguri mīt daudzas no izglābtajām vai aizbēgušajām sievietēm. Intervijās viņas stāsta, ka mežā viņas spīdzinātas un izvarotas. Habiba ir viena no viņām. Gūstā viņa palika stāvoklī un aizbēgusi uzzināja, ka ir HIV pozitīva. Viņas mazulis gāja bojā. Citas stāsta, ka nolaupītajām sievietēm izvēle nebija liela – vai nu kļūsti par terorista sievu, vai verdzeni.