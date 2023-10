"Labi justies - tas nav pašsaprotami." Nauris Brikmanis par cīņu ar veģetatīvo distoniju

“Es atceros, ka modos no rīta un man pirmās piecas minūtes bija labi. Un es skatos – ir saule logā, un es esmu tik laimīgs. Es katru dienu gaidīju šīs piecas minūtes. Pēc tam ir atkal lejā un visu laiku liekas, ka tu nomirsi, – viss ķermenis griežas, visur spiež, viss ir slikti. Vienā brīdī jau gribas, lai šīs mokas beidzas,” atklāj Brikmanis.

Taujāts par to, kā sevī atradis spēku ar to cīnīties, mūziķis atminas, ka kādā reizē grūtais periods ildzis sešus mēnešus: “Vienu rītu es pamodos un sapratu, ka acīmredzot šis nestrādā. Kas ir šīs piecas minūtes, kurās man ir labi? Kāpēc es jūtos tik labi un pēc tam tik slikti? Un es mēģināju saglabāt šīs piecas minūtes, cik ilgi vien varu. Tad es beidzu arī dzert zāles un kaut kā pamazām pats ar to visu tiku galā. Tad jau pēc kāda gada es varēju būt normāls cilvēks, kas iet arī uz universitāti.”