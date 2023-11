"Drusku jūtos Lindai tagad parādā..." Hosams Abu Meri pirmo reizi komentē sievas aiziešanu no LTV

Intervijā žurnālam "Ieva" Abu Meri norāda, ka par savu darbu mājās nerunā. Neraugoties uz to, Linda ir visatbalstošākais cilvēks viņa dzīvē. "Esam kopā piecus gadus, Linda ir žurnāliste, bet viņa tik daudzas lietas par manu darbu nav zinājusi un nezina, lai gan cilvēki tam netic. Es mājās par darbu nerunāju, sievai par saviem lēmumiem nestāstu. Un tā ir no pirmās dienas, kopš dzīvojam kopā," atklāj Abu Meri.

Komentējot Lindas aiziešanu no televīzijas, viņš saka: "Protams, bija sāpīgi, ka viņa aizgāja no televīzijas, - Linda mīlēja savu darbu, bet viņa mani atbalstīja, kad kļuvu par ministru, un teica: "Tas ir nepieciešams ne tikai tev, bet arī Latvijai! Caur tevi es savu darbu redzēšu tādā veidā, ka - ja tev izdosies ko mainīt šajā sistēmā, tad es jutīšos tā, it kā mēs ar tevi to būtu izdarījuši kopā!" Viņa ir tāds cilvēks!