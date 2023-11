Noskaties ⟩ Festivālā Krievijā bez producentu ziņas iekļauj Latvijas kopražojuma filmas

Krievijā no 1. novembra norisinās “Eiropas filmu festivāls”, kura repertuārā iekļautas filmas no visas Eiropas, tai skaitā arī divas filmas – "Oļegs" un "Imada bērnība", kuru tapšanā piedalījušās filmu komandas no Latvijas. Abu filmu pārstāvji par savu darbu demonstrēšanu Krievijā uzzinājuši no Latvijas televīzijas zvana, vēsta LTV “Panorāma”.