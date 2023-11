FOTO ⟩ Elīna Bojarkina publisko pirmos foto ar jauno mīļoto

Jau ziņots, ka Bojarkina pēc šķiršanās no Marģera Majora sākusi attiecības ar Voldemāru Rodi. Nesenā intervijā Bojarkina atklāja, ka abi iepazinušies kādā no teātra pirmizrādēm. "Ilgāku laiku bijām vienkārši draugi, līdz mūsu attiecības pakāpeniski virzījās uz priekšu. Un no draugiem kļuvām par pāri," tā aktrise.