Lielajā ģildē uzstāsies izcilā operdziedātāja Anna Sofija fon Otere

Klīst stāsti par to, kā reiz publika esot novaidējusies pēc tam, kad Bizē “Karmenas” habanēras laikā viņa esot aizpīpējusi cigāru un izdarījusi to pa īstam, bez kādas izlikšanās.

Un tikai tad, kad viņas universālās spējas un neticami precīzā stila izjūta bija novērtēta un atzīta viscaur un neatgriezeniski, soliste ļāva sev brīvu vaļu. Maz ir dziedātāju, kuri vienlīdz labi skan, kā mēdz sacīt, “no Baha līdz Ofenbaham”, taču fon Oterei ir izdevies pārvarēt arī žanru robežas. Viņa vēlējās atdot godu iemīļotajai tautiešu grupai “ABBA” – un pasaulē nāca disks I Let The Music Speak. Radās vēlme pastrādāt ar angļu popmūzikas zvaigzni Elvisu Kostello – un šajā sadarbībā tapušais albums For The Stars ieguva vairākas godalgas.