Valsts svētkus gaidot, Saulkrastu koris “ANIMA" izdod dziesmu un video “Man Saule lēca”

Laura Leontjeva stāsta: “Šis man ir dziļi personīgs stāsts par mūžīgo rāpšanos ārā no dubļiem, sevis pieņemšanu, sevis atbrīvošanu no plecus nospiedošās, nereti pārmantotās un no jauna uzkrātās nastas. No tumsas un apspiestības, kam cauri gājusi visa mūsu tauta. Ceru, ka dziesma aicinās un stiprinās nerimstošu tiekšanos pēc iekšējās gaismas un miera. Galu galā – lai sevī rodam atziņu, ka mūsu esībai ir jēga kaut vai tāpēc, ka dzīvojam, radām un jūtam sevī šo zemi. “Es cerēju dzīvodam’, tēvu zemi paturēt,” šie tautasdziesmas vārdi manī raisīja īpašu impulsu.”