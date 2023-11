Mārtiņa Rītiņa brāļi atklāj, kas noticis ar šefpavāra Baltezera īpašumu

Vaicāti, vai atstājuši kādas Mārtiņa mantas, lai uzturētu klātbūtnes sajūtu, brāļi saka: "Viņam bija ļoti daudz bilžu. No tām daudzas tika atdotas kādai valsts iestādei. Pārējās stāv turpat mājā un ikdienā ir mūsu acu priekšā. Atbrīvojamies vienīgi no tām lietām, kuras mums tikai aizņem telpu un galīgi nav nepieciešamas. Piemēram, Mārtiņam bija vīna skapis ar ļoti labiem, ekskluzīviem vīniem, un tos pārdevām izsolē. Saņēmām 14 000 eiro, plus vēl 2500 eiro par vienu no Andreja gleznotajām gleznām.