No vasaras līdz vasarai. Vai "Rolling Stones" kāps uz Glastonberijas galvenās skatuves?

Pavisam nesen vienā no Latvijas radio raidījumiem tā vadītājs, zinošs mūzikas pasaules pārzinātājs, bija izbrīnīts par to, ka Eds Šīrans uzstāsies Kauņā, ne kādā no Latvijas stadioniem. Diemžēl jāatgādina, ka Latvijā vienkārši nav šādu pasākumu rīkošanai kaut viena atbilstoša stadiona. Pat nesāksim mēģināt iztirzāt variantus, vienkārši nav, un nav pamatotu cerību, ka tuvākajā desmitgadē būs. Tāpēc brauksim vien uz Kauņu vai Viļņu, vai uz Stokholmu, vai citur, kur ir normāli stadioni un jau sen. Kā lai neatceras ar smaidu braucienu pirms gada uz "Rolling Stones" koncertu Solnas stadionā "Friends Arena". Biju pirmo reizi šajā stadionā, stāvvietas laukumā, lietusmēteļi līdzi, ja nu tomēr lietus. Savilkās mākoņi, un viss notika ātri un vienkārši: virs stadiona aizvērās jumts un nevienam no aptuveni 40 tūkstošiem klausītāju lietusmēteļi nebija vajadzīgi.