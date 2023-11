Maija Silova atklāj, kādas īpašības novērtē vīrietī

Šī ir viņas pirmā kopdzīve, un intervijā "Ievai" atklāj īpašības, kuras novērtē vīrietī. "To, ka vīrietis nav sīkumains un ikdienā bieži neapvainojas. Un man ļoti patīk, ka mani dzīves vīrieši - tētis un vīrs - nav sīkumaini. Mēs, meitenes, varam būt gaisīgas un aizmirst kaut ko izdarīt, bet ir labi, ka pretī nav ļaunuma un kritikas - viņi abi to prot uztvert ar smaidu," atklāj Silova.

"Un vēl laikam tas, ka mums ar vīru ir tāda partnerības sajūta. Man būtiski, lai vīrietis, kas ir blakus, būtu man viss vienlaikus – draugs, mīļākais, tuvinieks un atbalsts. Un būtiski viņu uztvert kā savu cilvēku, kuru esmu gatava atbalstīt, gūstot no tā prieku. Dzīves pieredze to iemāca, un tad pati varu to veidot. Protams, lai dejotu tango, vajadzīgi divi," tā Silova.