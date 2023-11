"Kompleksu man ir ļoti daudz." Elīna Maligina ļoti atklāti par paškritiku

Elīna pastāstīja ar saviem aizmiršanās sirdsdarbiem - fotografēšanu un konstruēšanu. Viena no viņas kaislībām ir lego: "Lego man ir kā pacietības mērītājs. Es mācos iznīst slinkuma un mācos iegūt pacietību!"

Viņa uzskata, ka tās ir sekas, pagātnē saskaroties ar vardarbību un sāpēm: "Jā, es esmu slimīgi kritiska pret sevi, tāpēc nekas šeit nav sanācis. Ir svārstīšanās, šaudīšanās, es esmu cietusi no vardarbības, kā rezultātā mana galva neļauj man sevi pieņemt, bet es cīnos, viss ir labi!"

Elīna arī atklāja, ka joprojām regulāri apmeklē psihologu, lai tiktu galā ar kompleksiem: "Kompleksu man ir ļoti daudz. Es domāju, ka jebkuram no mums tie ir, un tie līdz kapa malai neatstāj. Esmu ieinteresēta, lai arī manam bērnam to būtu pēc iespējas mazāk." Elīna atklāj, ka viņai ir augstas ambīcijas, taču tās netiek realizētas vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir slinkums.