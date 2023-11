Par bezvēsts pazudušo uzskatītais filozofs Arnis Rītups uzrunā skatītājus "YouTube" video

“Latviešu valodas sargu ir daudz. Viens no tādiem jau 30 gadus, izcilu valodas redaktoru un korektoru vadībā ir bijis žurnāls “Rīgas Laiks”, kas nesen nosvinēja savu 30 gadu jubileju. Lai to nosvinētu, ne Valsts kultūrkapitāla fonds, ne kāda cita organizācija mūs nekādā veidā neatbalstīja. Ar nulles budžetu mēs ieņēmām bijušo Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēku Elizabetes ielā 2 un četru mēnešu laikā to pārvērtām par Brīvības teritoriju Rīgas centrā."