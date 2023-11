FOTO un VIDEO ⟩ Jauna mūzika starp veciem ķieģeļiem. Fiņķa lielkoncerts VEF Kvartālā

Enerģija ir galvenais atslēgas vārds, ar kuru raksturot “Vislielākā koncerta” devumu. Protams, bez šī lieluma nevar panākt jebkāda cita koncerta norisi, neatkarīgi no žanra specifikas, taču tieši Fiņķa, Alekša Luriņa, Andra Strazda un Elzas Kaktiņas atdeve īpaši pasvītroja it kā pašregulēta, bet bieži vien pāri malām pārputojoša spēka nozīmīgumu radošā un muzikālā procesā.

Visbūtiskākais ieguldījums, kuru – šķiet, slavenākais madonietis šobrīd – ar saviem kolēģiem atstāj ne tikai ar viena lielkoncerta intensīvo pieredzi (paredzot, ka tā neatslābs arī papildkoncertā), bet ar savu arvien spilgtāko klātbūtni Latvijas populārās mūzikas kopainā, ir latviešu valodas nostiprināšana savu klausītāju apziņās. Dzirdot to, cik decenti un sinhroni (cik nu tas nomērāms industriālas, ķieģeļu tūkstošiem balstītas telpas apstākļos, kura pilna ar cilvēkiem) klausītāji izdzied un izskaita līdzi dziesmu vārdus, jāsecina, ka arī mūzikas klausīšanās ir sava veida arods, ne tikai amorfa skaņu plūduma uzsūkšana bez jelkādas dziļākas analīzes un apdomas.

Kamēr koncerta iesildītāji, alternatīvās elektronikas trio “alejas” šķietami nevēlējās atklāties pret publiku tādā mērā, kā to izdarīja Fiņķis ar grupu (vai arī bija atgriezušies uz lielākas skatuves pēc pārāk ilga pārtraukuma), pusotras stundas garumā klausītāji varēja saņemt tieši to ceļamaizi, kas raksturo Fiņķa četrotnes intereses: jauna cilvēka straglu (no angļu valodas – grūtības, cīņa, ķepurošanās) un atslābuma pieturvietas tajā.