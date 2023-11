VIDEO ⟩ Efektīgā influencere Terēze Kalmane turpina lauzt savu ceļu mūzikā

Piedziedājums "You only / Love me on Molly" nozīmē, ka saikne starp diviem cilvēkiem ir tikai pagaidu variants," stāsta dziedātāja un piebilst, ka dziesmas otrā daļa pāriet uz nedaudz bezrūpīgāku noskaņu un runā par atvadīšanos no nevajadzīgām attiecībām. "Īsi sakot, kopumā dziesma "Molly" atspoguļo mūsdienu attiecību īslaicīgo un bieži vien sarežģīto raksturu," saka Terēze.