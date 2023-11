FOTO ⟩ Atklāts krāšņais ziemas festivāls Pakrojas muižā

Šogad festivāla organizatori ir sagatavojuši arī īpašās aktivitātes skolēnu grupām. 20. decembrī ir ieplānota dienas programma latviešu valodā “Mazo astronautu Ziemassvētku lidojums”, kurā pēc iepriekšējās rezervācijas tiek aicinātas piedalīties 1.-5. klašu skolēnu grupas. Ka arī visi Lietuvas un Latvijas skolu un bērnudārzu audzēkņi arī ir aicināti piedalīties konkursā - kosmosa stacijas karoga veidošanā. Uzvarējušie darbi tiks palaisti atklātā kosmosā – 30 km augstumā no Zemes virsmas, un to veidotāji no Lietuvas un Latvijas būs uzaicināti apmeklēt festivālu un vērot vēsturisko notikumu tiešraidē.