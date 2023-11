FOTO ⟩ Īsfilmā “Mana bērnības ķermeņa atzīšanās” aktualizē grūminga problēmu Latvijā

Grūmings (no angļu valodas – grooming) ir varmākas veikta apzināta rīcība, veidojot emocionālu saikni ar upuri (realitātē vai interneta vidē), lai bērnu vai jaunieti padarītu izolētu no ierastās vides un cilvēkiem, atkarīgu no varmākas, viegli ievainojamu un vadāmu. Grūmingā bērna vai jaunieša uzticība tiek izmantota ļaunprātīgu mērķu sasniegšanai.