Pirmizrāde filmai “Sievietes bez vīriešiem” par ukraiņu bēglēm Latvijā

Rīgā tiks rīkoti atsevišķi bezmaksas seansi. Pirmais no tiem plānots ceturtdien, 30. novembrī, plkst. 19:30 kinoteātrī “Forum Cinemas”, un bezmaksas ielūgumus uz to iespējams izņemt jau no 22. novembra kinoteātra kasēs un reģistrējoties šeit . Nākamie bezmaksas seansi tiks izziņoti “Fenixfilm” vai “Sievietes bez vīriešiem” Facebook , X un Instagram kontos.

Filmas centrā ir sešas sievietes, kuras citos apstākļos Ukrainā nekad nebūtu satikušās: bijusī fabrikas strādniece Ļuba ir no Zaporižjas, talantīgā deju trenere Oļena no Odesas, jaunā māmiņa Jūlija ar savu pat ne gadu veco meitiņu ieradās Latvijā no Užhorodas, Tatjana ir no Harkivas un Ekatarinai Volčanskai Ukraina bija jāpamet kopā ar saviem pāris mēnešus vecajiem dvīņiem jau okupācijas apstākļos.