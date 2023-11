No pavārmākslas līdz drosmei dzīvot: jauni "HBO" seriāli siltiem vakariem pie TV

“HBO Original” dokumentālā filma “Deivids Holmss: Zēns, kurš dzīvoja” ir stāsts par talantīgu kaskadieri no Anglijas, kurš desmit gadus dublēja Harija Potera atveidotāju, pasaulslaveno aktieri Danielu Redklifu. Pēc traģiska negadījuma filmēšanas laukumā Deivids tika paralizēts, un gan viņa paša, gan ģimenes un kolēģu dzīve neatgriezeniski mainījās. Dokumentālajā filmā ir redzami pēdējo desmit gadu laikā filmēti kadri, tai skaitā aizkulises no Deivida kaskadiera darba un viņa dzīves, kā arī intīmas un personīgas intervijas ar D. Redklifu, Deividu, viņa draugiem, ģimeni un bijušajiem kolēģiem. “Deivids Holmss: Zēns, kurš dzīvoja” stāsts ne tikai par invaliditāti, bet arī pieaugšanu, identitātes veidošanu un neredzamām saitēm, kas cilvēkus vieno un padara stiprākus. Dokumentālā filma pieejama skatītājiem no 16. novembra.