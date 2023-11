FOTO ⟩ Rīgas mākslas telpā noris "Izpētes darbi: Neredzamie vingrinājumi"

MAREUNROL'S (Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops) ir dizaina robežu paplašinātāji un pārkāpēji vienlaikus. Domātāji un stāstnieki, kas izceļ apģērbu (modi) ārpus ierastā funkcionalitātes rāmja, izmantojot to kā pavedienu pasaules un sevis izzināšanai. Viņu darbi ir prāta, iztēles un sajūtu konstrukcijas, kas kā jutīgas antenas uztver sava laika vibrācijas, dekonstruē tās, izvelk esenci un vizualizē universālā modes valodā. Tādējādi nemitīgi mudinot paraudzīties uz pasauli no cita skatu punkta. Piedalījušies daudzos starptautiskos konkursos un festivālos, biennālēs un grupas izstādēs ārpus Latvijas. Tostarp 12. Prāgas Kvadriennālē un ceļojošajā izstādē "ARRRGH! Monsters in Fashion" Benaki muzejā Atēnās un La Gaîté Lyrique Parīzē, Rīgas Starptautiskajā mākslas biennālē (RIBOCA 2). Duets ieguva divas galvenās balvas 24. Starptautiskajā Jēras modes un fotogrāfijas festivālā. Savukārt 2016. gadā tika izvirzīti starp desmit Eiropas nominantiem prestižajai starptautiskajai Woolmark modes balvai. 2019. gadā izdevuši grāmatu, kā vizuālu attēlu atskatu uz spilgtākajiem MAREUNROL’S darbiem. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā tika izrādīta retrospek-tīva MAREUNROL’S darbu izstāde, kura kļuva par 2019. gada apmeklētākā izstāde DMD muzejā, un tika izvirzīta Latvijas Sabiedriskā medija “Kg Kultūras” balvas finālam kā 2019. gada labākā Vizuālās mākslas izstāde.