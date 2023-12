Noskaidroti šova "X Faktors" finālisti

Pusfinālā katrs dalībnieks izpildīja divas dziesmas. Mirkli pirms fināla no šova izstājās divi dalībnieki. Krišjānis Brasliņš saņēma mazāko balsojumu no skatītājiem, bet Katrīna Kovaļuka un Tipa izpildīja glābējdziesmu. Saskaņā ar šova noteikumiem, ja žūrija nevar vienoties, kuru dalībnieku izbalsot, to dara skatītāji 200 sekunžu ilgā balsojumā. Apkopojot rezultātus, šovu nācās pamest Tipai.