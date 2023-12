Kādreiz “X Faktors” bija populārs britu televīzijas dziedāšanas šovs, kuru skatījās miljoniem cilvēku, taču 2019. gadā Saimons Kauels (Simon Cowell) to apturēja. Kāpēc “X Faktors” tika pārtraukts? Vai tas bija mūzikas industrijas straujās modernizācijas rezultāts, kas sniedza iespēju atklāt jaunus talantus, izmantojot citus medijus?

2000. gadu sākumā omulīgs sestdienas vakars ziemā nebija piepildīts bez šova “X Faktors”. Tas pirmo reizi tika pārraidīts 2004. gadā un kļuva par vienu no līdz šim pazīstamākajiem izklaides šoviem. Šova žūrija un vadītāji mainījās vairākas reizes, taču nelielās izmaiņas un pārvērtības nekad nepārstāja piesaistīt skatītājus. Neraugoties uz to, 2019. gadā Saimons Kauels nolēma, ka ir pienācis laiks šovu pārtraukt un atvadīties no tā pēc 15 gadu ilgas rādīšanas. Taču kā šo šovu skatās Latvijā, kur tas aizvada jau piekto sezonu?