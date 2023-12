Nākampavasar Rīgā uzstāsies grupas "Megadeth" līdzdibinātājs Deivids Elefsons

Deivids Elefsons nogājis garu ceļu no nabadzīgas bērnības Minesotas laukos līdz pasaules atzinībai trešmetāla titānu “Megadeth” sastāvā. Smagās mūzikas aprindās viņš tiek plaši cienīts par unikāli dinamisko un meistarīgi filigrāno basģitāras spēli. Basģitārists, dziesmu autors, ierakstu producents un arīdzan pedagogs – laika gaitā viņa daudzpusīgais talants izpleties līdzīgi krāsainam gobelēnam. Kā “Megadeth” dalībnieks no 1983. līdz 2002. un no 2010. līdz 2021. gadam Elefsons izvirzīts desmit Grammy balvām, producējis un izdevis daudzus zelta un platīna ierakstus, un šo gadu laikā vairākkārt apceļojis visu pasauli.