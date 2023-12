Roberts de Niro apgalvo, ka cenzēta viņa runa, kas vērsta pret Donaldu Trampu

Vēsturisko un radošo personību godināšanas ceremonijā de Niro kāpa uz skatuves par Mārtina Skorsēzes (Martin Scorsese) režisēto filmu “Ziedu mēness slepkavas” (“Killers of the Flower Moon”). Viņš nolasīja dažas piezīmes par filmu un teica, ka viņa runas pirmā daļa esot izņemta un nav rādīta suflēšanas aparātā.

Pēc tam viņš no sava tālruņa nolasīja trūkstošo runas fragmentu: “Vēsture vairs nav vēsture. Patiesība vairs nav patiesība. Pat fakti tiek aizstāti ar alternatīviem faktiem un atbalstīti ar sazvērestības teorijām un nejēdzību. Floridā skolēniem māca, ka vergi attīstīja prasmes, kuras varēja izmantot personīgā labuma gūšanai. Izklaides industrija nav pasargāta no šīs sērgas. Hercogs Džons Veins (The Duke, John Wayne) slaveni izteicās par Amerikas pamatiedzīvotājiem: "Es neuzskatu, ka mēs izdarījām kaut ko nepareizi, atņemot viņiem šo lielisko valsti. Bija ļoti daudz cilvēku, kuriem vajadzēja jaunu zemi, un indiāņi savtīgi centās to paturēt sev.""