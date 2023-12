FOTO ⟩ Pasaulslavenais latviešu vijolnieks Balanas pēc ilgāka laika atkal uzstājas dzimtenē

Koncertā mūziķis atskaņoja dažādas solo vijoles un elektriskās vijoles aranžijas. Izskanēja arī starptautiski atzītā Holivudas filmu mūzikas komponista Oskara Navaro (Oscar Navarro) skaņdarbs "Latent Emotions", kā arī klausītāju iemīļoti klasiskās un populārās mūzikas skaņdarbi, piemēram, grupas "Coldplay" dziesma "Viva la Vida". Izpildot ASV grupas "Vulfpeck" skaņdarbu "Do With You", māksliniekam plīsa vijoles stīga, kuru viņš pats skatītāju acu priekšā zibenīgi nomainīja, izpelnoties publikas atbalstu un aplausus.