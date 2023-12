Topošie džeza mūziķi saspēlēsies ar bundzinieku Andri Buiķi un dziedātāju Paulu Saiju

Koncertprogrammā skanēs Paulas izvēlētie Andra skaņdarbi – trīs ar Agneses Rutkēvičas un viens ar Normunda Beļska dzeju. “Šķirstīt dzejoļu krājumus ir, iespējams, visgrūtākais uzdevums komponistam,” atklāj Andris Buiķis. “Tāpēc, ja man ir jāizvēlas rakstīt dziesmas vai instrumentālo mūziku, uzvar instrumentālā mūzika. Bet ir daži dzejnieki, kuri, manuprāt, ļoti labi iederas manā muzikālajā ceļojumā, tāpēc arī šajā reizē vairāki skaņdarbi ir veidoti no dzejoļiem, kurus rakstījusi viena no manām favorītēm – Agnese Rutkēviča .”

“Man vienmēr ir prieks muzicēt kopā ar jauniem mūziķiem,” par gaidāmo koncertu teic viens no atzītākajiem latviešu bundziniekiem. “Atceroties savus jaunieša gadus, lielākā dzīves skola bija tieši tie brīži, kad bija iespēja kopā uzmuzicēt ar meistariem. Tā ir kā ilgtermiņa vitamīnu deva, tāpēc es ticu, ka arī šoreiz kopā ar studentiem un klausītājiem kopā izdzīvosim spēcīgu mūziku. Un, protams, nevar nepieminēt to, ka koncerta dalībniece dziedātāja Paula Saija ir viena no manām mīļākajām jaunajām dziedātājām ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē!”

Pērn šī koncertcikla ietvaros koncertā “Šis piens man par stipru” (This milk is too strong for me) apvienotais bigbends diriģenta Dāvja Jurkas vadībā Gunāra Rozenberga oriģinālmūziku un aranžējumus atskaņoja kopā ar džeza saksofonistu, klarnetistu, JVLMA Džeza mūzikas katedras vadītāju, profesoru Indriķi Veitneru. Savukārt šogad novembrī jaunie džezisti saspēlējās ar komponistu un saksofonistu Kārli Vanagu, atskaņojot viņa skaņdarbus.