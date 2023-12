Linda Leen sāk Ziemassvētku koncertsēriju baznīcās un ērģeļu koncertzālēs

Šis koncertpiedzīvojums ir duets gaismai un tumsai. Tas veidots kā emocionālu pustoņu mozaīka no ēteriskākajiem gaismas vēstījuma mirkļiem līdz dziļākajām tumsas apjausmām pilnā gaismas spektrā, caurvijot to ar viegluma un cerības stariem.

Baznīcu atmosfērā skanēs dziesmas no Lindas Leen albumiem Tik klusa un svēta (2000) un Ziemasskaņas (2009), korālis “Ak, svētā nakts” un citi; Leonarda Koena “Hallelujah”, fragments no Zigmara Liepiņa operas “Parīzes Dievmātes katedrāle”, kā arī senlolotu dziesmu interpretācijas no grupas “Depeche Mode” leģendārā albuma Songs of Faith and Devotion (1993), kuru britu mūziķi radījuši ļoti sarežģītā slavas spiediena, atkarību, personisko un grupas eksistences izaicinājumu laikā.