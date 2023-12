Vai tiešām “franču Vainstīns”? Dokumentālā filma atklāj Žerāru Depardjē kā seksuālu varmāku

Aktieris Žerārs Depardjē filmas "Mazo lietu garša" (The Taste of Small Things) pirmizrādē Berlīnē. 2023. gada janvāris

Pētnieciskā dokumentālā filma, kurā attēloti kadri, kuros Žerārs Depardjē demonstrē netiklu, seksistisku uzvedību, raisījusi viļņošanos franču kino pasaulē, ziņo medijs “Screen Daily”. Dokumentālā filma "Žerārs Depardjē: cilvēkēdāja krišana" (Gerard Depardieu: The Fall Of The Ogre) tika pārraidīta 7. decembrī telekanālā “France 2” kā epizode no televīzijas pētnieciskā seriāla “Papildu izmeklēšana” (Complément d’Enquete).