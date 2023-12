Lucavsalā festivālā "Positivus 2024" uz galvenās skatuves kāps Džeisons Derulo

Ar inovācijām, žanru sajaukumu mūzikā un ārkārtīgu radošumu Derulo ir sevi pierādījis kā vienu no dinamiskākajiem, populārākajiem dziedātājiem, deju hitu veidotājiem globālajā popmūzikā. Kopš izrāviena ar pieckārtēju RIAA sertificētu singlu "Whatcha Say" Derulo ir pārdevis vairāk nekā 250 miljonus singlu visā pasaulē un izdevis virkni mega hitu, tostarp 15 platīna singlus - "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me", "Trumpts", "It Girl", "In My Head", "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home", "Marry Me", "Get Ugly", "Swalla", "Savage Love" un "Take You Dancing". Starp nozīmīgiem singliem atrodams arī "Savage Love", kas kopā ar BTS un tā oficiālais remikss kļuva par neapturamu, starptautisku sensāciju un aktuālāko hitu TikTok platformā 2020. gadā un ierindojās Billboard Hot 100, kā arī vairāku topu pirmajā vietā vēl 16 valstīs visā pasaulē. Panākumi ietver arī kļūšanu par vienu no ietekmīgākajiem TikTok platformas lietotājiem, kur mākslinieks var lepoties ar 11. vietu platformā un kā ceturtais visvairāk sekotais vīrietis.