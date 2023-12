Toms Grēviņš pirmo reizi atklāti runā par savu neizdevušos laulību

Un vēl jau tas, ka bērnu ienākšana dzīvē vispār visu izjauc, sajauc un sagriež kājām gaisā, un ir ļoti jāmāk nepazaudēt pamatu zem kājām. Ja vēl nāk virsū kaut kas tāds, ka visa tava dzīve, kādu tu to pazini, ir beigusies, un tu stāvi visu dienu dārzā ar grāmatu rokā, kā tas bija man... Kad viss sagāja uz īso, sākām pārvērtēt vērtības. Tādos ekstrēmos apstākļos jau vienam ir grūti atrast to jēdzīgo naratīvu, kā vispār turpināt eksistēt, bet diviem kopā to atrast ir vēl grūtāk. Jā, mēs nogurām viens no otra. Un pie tā mēs varētu palikt."