Ieskandinām svētku laiku: dzirkstošs pasākumu ceļvedis nedēļas nogalei

Piektdien, 15. decembrī

Andrejostas kvartālā klubā "First" notiks repa apvienības "Ziedu Vija" dalībnieka "Kastrācija" koncerts , ieeja no pulksten 19. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā "Biļešu servisa" kasēs un internetā vai pie ieejas.

Toties bārā DEPO tiks gaidīti smagās mūzikas piekritēji - no pulksten 20 uzstāsies tādas apvienības kā "The Imaginary Boys", "Gentle Ropes" un TORCH. Ieejas maksa - 8 eiro un pasākums paredzēts no 16 gadiem (nepilngadīgajiem bārā atļauts uzturēties līdz 23.00).