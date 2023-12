Straumēšanas topa desmitniekā starp hiphopa līderiem debitē arī "Knīpas un Knauķi"

Apvienotajā singlu topā klausītākā ir elektroniskais - hiphopa duets “AIGEL” ar dziesmu “Пыяла” ( jeb Stikls tatāru valodā). Otrajā vietā ir Meraja Kerija ar savu hitu “All I Want for Christmas Is You”, bet trešā ir Ziemassvētku dziesma no rokenrola laika Brenda Lī ar “Rockin' Around The Christmas Tree”. Kombinētajā albumu topā klausītākā ir Teita Makreja ar nule izdoto “Think Later”, viņai seko Ziemassvētku klasika: Maikls Bublē ar albumu “Christmas (Deluxe Special Edition)” ir otrais, kamēr Merajas Kerijas albums “Merry Christmas” - trešais.