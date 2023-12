No pasaulē jaunākās miljardieres par cietumnieci – Elizabetes Holmsas stāsts

Dokumentālā filma "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" ("Izgudrotāja. Apsūdzība Silikona ielejā"), kas skatāma "LMT Viedtelevīzijā", stāsta par Elizabetes Holmsas ceļu no uzlecošas zvaigznes Silikona ielejā līdz "Theranos" sabrukumam un izputējušas krāpnieces statusam Amerikas Savienotajās Valstīs.