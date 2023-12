"TVNET Kultūras skrējiens" – notikumi un cilvēki, kuri veidojuši 2023. gada kultūru Latvijā

Jaunā kultūrvieta iedzīvojusies ēkā Diakonāta ielā 6 un tai ir ļoti interesanta vēsture. Par to vairāk stāsta uzņēmējs un viens no "Akustikas" projekta autoriem Uģis Bormanis: "Zem šīs mājas atradās visa Vidzemes reģiona galvenais sakaru punkts. Ēka ir unikāla ar to, ka šī ir viena no divām mūra mājām, kura kara laikā netika nopostīta. Viņa ir brīnišķīgi saglabājusies, būvētāji ir bijuši zviedri, tā kā tas ir pamatīgs un interesants arhitektūras meistardarbs. Galvenajā zālē, kas mums ir pirmajā stāvā, ir ļoti interesants nesošo konstrukciju veidojums, par kuru arī vairāki arhitekti ir atzinuši, ka šis ir kaut kas unikāls. Tas ir monolīts un viengabalains siju izkārtojums visā griestu apjomā, ar nesošo kolonnu vidū. Ēkā ir laba aura, jo nekas cits, izņemot pastu, šeit nav bijis. Tagad esam to pārveidojuši par restorānu un nu jau arī kultūras telpu."