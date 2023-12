Valsts prezidents pasniedz Cildinājuma rakstu izcilajam fotogrāfam Gunāram Bindem

“Jūs esat Latvijas kultūras un mākslas izcilība, Latvijas fotomākslas meistars un augsto foto mākslas standartu pamatlicējs, kura vārds un veikums ierakstīts mūsu valsts vēsturē. Jūsu redzeslokā vienmēr ir bijusi cilvēka daudzpusība. Fotogrāfijās Jūs esat radījis savu pasauli, kur krāsas pārtop emocionāli bagātos melnbaltajos toņos, gaisma nonāk uz papīra, – no tēliem, no simboliem un mīlestības. Jūsu paveiktais ir paliekoša vērtība Latvijas fotomākslā un cilvēku prātos un sirdīs!” rakstīts Valsts prezidenta Cildinājuma rakstā.

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, fotogrāfs Gunārs Binde ir dzimis 1933. gada 27. decembrī. G. Bindes vārds bija pirmais, kas laikā pēc Otrā pasaules kara nopietni izskanēja starptautiskā kontekstā, liekot Latvijā atkal runāt par fotogrāfiju kā mākslas izteiksmes līdzekli. Tikpat neapstrīdams ir viņa foto meistara statuss un fotomākslas vēsturē iegājušie darbi. Gunārs Binde pamatoti tiek atzīts par Latvijas fotomākslas celmlauzi, kura neatlaidīgais un kaislīgais darbs pasaulei ir radījis priekšstatu par Latvijas fotogrāfiju. G. Binde fotogrāfijā rada savu pasauli – no kailiem un apģērbtiem sieviešu un vīriešu ķermeņiem, no iedvestām emocijām un provokācijām, no fabulām, līdzībām un pamācībām, no alegorijām, simboliem un mīlestības. Gunārs Binde būvē sev tīkamu melnbaltu visumu, allaž būdams godīgs pret sevi, un pasniedz to kā ļoti vienkāršu un tiešu savu iedomu, ideju un iedvesmas spoguļattēlu.