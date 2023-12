Straumēšanas 51. nedēļas topā sevi piesaka jauna līdere!

Apvienotajos topos valda Ziemassvētku sajūta: singlu topu virsotnē skan Meraijas Kerijas leģendārā dziesma “All I Want for Christmas Is You”. Otrajā vietā ir Brenda Lī ar dziesmu “Rockin' Around The Christmas Tree”, bet trešā klausītākā ir “Пыяла” (tatāru valodā Stikls), ko izpilda elektroniskās mūzikas duets “AIGEL”.