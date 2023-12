Grupa “Juuk” no Vecā gada atvadās ar dziesmu “Sūdi, vairāk nenāciet”

Par dziesmu grupas “Juuk” dalībnieks Oskars Jansons saka: “ASV pilsoņu kara laika autora Stīvena Fostera dziesma “Hard times, come again no more” (1854) ir kā Šveices armijas nazis – jo vairāk laika paiet, jo vairāk mums šķiet, ka tā der jebkuram gadam, laikmetam vai situācijai. Priecāsimies, ja, iestājoties pareizajiem apstākļiem, dziedāsiet to latviski savam priekšniekam, valsts amatpersonai, draugam, ienaidniekam, partnerim vai mājdzīvniekam.”