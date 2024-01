"Zelta globusa" pasniegšanas ceremonijā triumfē "Openheimers"

"Bārbija", kurā Margota Robija ataino slaveno lelli Bārbiju, bet Raiens Goslings viņas puisi Kenu, tika nominēta deviņām "Zelta globusa" balvām, un to saņēma par labāko dziesmu - Billijas Ailišas skaņdarbu "What Was I Made For?" ("Kam esmu radīta?"). "Bārbija" tika godināta ar par izciliem kino un kases sasniegumiem.