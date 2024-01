"No asarām sanāca brīnums!" Marta Grigale par sapurināšanos, kas pārvēršas mūzikā

Viņa min piemērus no savas daiļrades – dziesmu “Filma, ko negribu redzēt”, kas ir par karu, un “I'll be enough”, kas tapusi tieši grūtākā brīdī:

“Es izlēmu, ka man vajag arī savā radošajā dzīvē kaut ko pamainīt, un to iedvesmoja arī satikšanās ar brīnišķīgiem cilvēkiem no Zviedrijas, no citām valstīm, kuri man pateica: “Hei, Marta, ar tevi viss ir kārtībā!” Un es esmu no tiem cilvēkiem, kas aug nevis no rīkstes un sabāršanas, bet no iedrošinājuma, un es sajutos tik ļoti, ļoti pacelta un tik ļoti iedrošināta, ka vēl mazliet vairāk tās bailes palaidu vaļā un uzdrīkstējos sākt rakstīt angliski,” stāsta Grigale.