Augustā Siguldā uzstāsies "Radiohead" dalībnieku projekts "The Smile"

Pirmā "The Smile" publiskā uzstāšanās notika Glastonberijas festivāla straumēšanas tiešraidē 2021.gada maijā, kam sekoja vēl 3 koncerti Londonā. 2022. gada pavasarī klajā nāca apvienības debijas albums “A Light For Attracting Attention”, ko producēja Radiohead ilgtermiņa producents Naidžels Godričs. Ņemot vērā Toma Jorka un Džonija Grīnvuda talantu, nav nekāds pārsteigums, ka šo garadarbu kritiķi un, protams, arī publika uzņēma ļoti atzinīgi, sasniedzot 5. vietu Lielbritānijas albumu topā. Kā līdersingls 2022. gada janvārī tika izdots You Will Never Work in Television Again. Vēlāk tam sekoja The Smoke, Skrting on the Surface, Pana-vision, Free in the Knowledge un Thin Thing.