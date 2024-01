TV ietekme uz Latvijas mūzikas topiem joprojām ir liela!

Latviešu topa līdere Emilija ar “Sirds pelnos” atrodama topa septītajā vietā, savukārt “KautKaili” ar “Ļauj man” ir vienpadsmitajā vietā, bet 14. vietā šajā nedēļā ierindojies latviešu izcelsmes producents Lauv ar dziesmu “Love U Like That”.

Apvienotajā singlu topa virsotnē ir Džeka Harlova dziesma “Loving on Me” - topā tā ir jau astoto nedēļu. Otrajā vietā šoreiz ir Teita Makreja ar “greedy”, kas topā atrodas jau 17 nedēļas. Savukārt trešajā vietā ir “Prada” - cassö, RAYE, D-Block Europe sadarbība. Šī dziesma topā atrodas jau 19 nedēļas un šī ir tās augstākā pozīcija. Apvienotajā topā Dons ar “Hollow” debitē 17. vietā.

Straumēšanas topa un arī radiostaciju rotācijas ilgdzīvotāja ir “Raķešu zinātne” – Fiņķa un Patrishas dziesma. Straumēšanas topā tā ir jau 43 nedēļas, radiostaciju topā 41 nedēļu. Lai arī dzīvojam interneta laikmentā, publicitāte televīzijā joprojām dod labu atspēriena punktu, lai mūziķim sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. To parāda gan “X Faktors” uzvarētājas Emilijas dziesmas “Sirds pelnos” lieliskie rezultāti, gan šī TV šova otrās vietas ieguvējas Lukas dziesmas “Atļauties” ierotēšana radiostaciju latviešu topa sestajā vietā. “Atļauties” topā debitēja pirms 13 nedēļām. Radiostaciju top 20 Dona “Hollow” vēl nav, bet dziesma “Lauzto šķēpu karaļvalsts” augstākās pozīcijas piedzīvojusi iepriekš.

Radiostaciju un straumēšanas topu atšķirība redzama, dziesmas aplūkojot no dažādu mūzikas žanru pozīcijām. Hiphops dominē straumēšanā, kamēr radiostaciju topā ir dažāda veida popmūzika, kas koķetē gan ar elektronisko mūziku, gan ar hiphopu. Piemēram, straumēšanas topa līderis reperis Džeks Harlovs ar “Loving on Me” radiostaciju topā ir tikai 18. vietā, piedzīvodams ievērojamu kritienu no iepriekšējās nedēļas trešās pozīcijas. Savu vietu augšgalā, ceturtajā vietā radiostaciju topā saglabājusi Teita Makreja ar “greedy”, kas ieturēta liquid dnb stilistikā, kas ir drum'n'bass melodiskais, mierīgais apakšžanrs.