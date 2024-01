"Kultūras kvalitāti mērām Žagaros..." Dienas gaismu ieraudzījusi grāmata "Brāļi Žagari"

"(..)"Kad tu uzrakstīsi par mums?" smejoties jautāja viens no brāļiem. Piedāvājums izraisīja jautrības pilnu domu apmaiņu par to, kā varētu izskatīties šāda grāmata. Īpaši ņemot vērā to, ka mūs ar Juri saista gandrīz divdesmit gadu ilga laulība un divi dēli. Smējos kopā ar visiem, bet pēc laika sāku domāt — kāpēc ne?" Otrdien, 16. janvārī, dienas gaismu ieraudzījusi Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmata "Brāļi Žagari". Izdevniecība – "Dienas grāmata".