Nākamnedēļ ar krāšņu programmu Tartu atklās Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu

Tartu kopā ar Dienvidigaunijas reģionu piektdien, 26. janvārī atklās savu ilgi gaidīto Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Atklāšanas ceremonijas kulminācija būs vērienīgs uzvedums – izrāde “Viss kļūst par vienu!” (All Becomes One!), kas piektdien, 26. janvārī, plkst. 19:00 sāksies Tartu sirdī, Emajegi upes krastā, un būs vērojama arī tīmekļa tiešraidē.