Kulta grupa "Green Day" atgriežas ar jaunu albumu

2004. gadā Green Day izlaida albumu “American Idiot”, kas piesaistīja tautas uzmanību, tika pārdoti vairāk nekā 8 miljoni eksemplāru tikai ASV vien un iegūta Grammy balvu par Labāko roka albumu. Mojo paziņoja: "Tāda veida ieraksts, kas nosaka jaunus parametrus attiecībā uz to, kas ir iespējams no pankrokenrola grupas 21. gadsimtā." 2010. gadā Brodvejā debitēja “American Idiot” skatuves adaptācija, izpelnoties kritiķu un komerciālu atzinību. Grupas Green Day trīspadsmitais studijas albums “Father Of All...”, kas izdots 2020. gadā, debitēja 1. vietā Billboard albumu pārdošanas topā un 1. vietā gan Apvienotajā Karalistē, gan Austrālijā. Pitchfork paziņoja: ““Green Day” populārākās un jauneklīgākās dziesmas pēdējos gados. Trijotne izklausās uzmundrināta, drīzāk kā izsalkuši jaunpienācēji, kas liek lietā savas prasmes.” 2021. gada jūlijā Green Day sāka turneju The Hella Mega Tour (ar Fall Out Boy & Weezer). Pasaules turneja ietvēra 29 izpārdotas stadiona koncertus, tostarp tādas slavenas vietas kā Londonas stadions un Losandželosas Dodger stadions. Tagad ir iznācis viņu ļoti gaidītais 14. studijas albums Saviors.