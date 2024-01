Šovam "Ģimene burkā" pievienojas jauni dalībnieki

Šova veterāni – vēdiskais filozofs Uģis Kuģis ar sievu Lindu - sešu sezonu garumā ir pārsteiguši skatītājus ne reizi vien. Un to ir gatavi darīt arī turpmāk, paziņojot, ka plāno kļūt par daudzbērnu ģimeni. Tiesa, uz to uzstāj Uģis, kamēr Linda ir krietni piesardzīgāka. Vai Kuģu ģimenē tiešām ienāks meitiņa peciņa? To rādīs laiks! Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka arī šajā sezonā Kuģu ģimene ir gatava drosmīgi izkāpt ārpus komforta zonas un ļauties jauniem izaicinājumiem. To vidū būs arī dēlu audzināšana un attiecību stiprināšana, jo laiku romantiskai divvientulībai ģimenē, kurā aug mazi bērni, atrast ir arvien grūtāk.