"Es nevēlos konfliktus." Mika Dukura jaunā draudzene atklāti par tikšanos ar mūziķa bijušo sievu

Ņemot vērā, ka Miks ir divu bērnu tētis, abu sieviešu starpā notikušas pārrunas par to, kad un vai Endijai vajadzētu satikties ar bērniem. Vispirms tika pieņemts lēmums, ka Endijai jāiepazīstas ar Lauru, Mika bijušo sievu un bērnu mammu.

"Aizgājām uz satikšanos, tā bija [Lauras] iniciatīva," atklāj Endija. Miks pa to laiku bijis kopā ar bērniem.

"Mēs sākumā runājam tikai par bērniem - par to, kā būtu labāk, kā es vispār pati uz to skatos." Dāmas sarunas laikā nolēmušas, ka vēl nav pienācis īstais brīdis, lai tiktos ar bērniem. Tam par iemeslu ir Lauras vēlme bērnus pamazām sagatavot, lai arī viņi ir informēti par to, ka vecāki ir šķīrušies.