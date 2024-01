VIDEO ⟩ Pirmais ieskats intervijā! Ville Valo atklāj, ko darīja pēc pēdējā "HIM" koncerta

Man likās, ka es jutīšos it kā pasaulei ir pienācis gals, jo HIM bija tik liela daļa no manas dzīves. Bet es pamodos nākamajā dienā un jutos tāpat kā iepriekš, ar visām muļķīgajām domām, utt. Man nebija smagās nastas sajūtas. Tāpēc es domāju, ka tas bija pareizais laiks. Mēs to paveicām ar cieņu, pareizajā laikā. Un, galu galā, visam reiz pienāk beigas. To gan ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Tas bija viens no labākajiem lēmumiem - izbeigt grupu īstajā laikā. Pēc tik ilgi pavadīta laika kopā, zini, vairs vienkārši nebija tas. Zvaigznes nesastājās. Bet redzēs, kas notiks nākotnē. Varbūt kādu dienu mēs atkal spēlēsim kopā. Es nezinu.