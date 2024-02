Noskaidroti Eirovīzijas nacionālās atlases finālisti

Pēc pirmā pusfināla kļuva zināms, ka finālam kvalificējas: Funkinbiz - "Na Chystu Vodu", Alekss Silvers - "For the Show", "Vēstulēs" - "kur?", "Papīra lidmašīnas" - "Mind Breaker", Avéi ar dziesmu "Mine", Saint Levića - "Tick-Tock", Dons - "Hollow", Ecto ar dziesmu "Outsider", Katrīna Gupalo - "The Cat’s Song", Edvards Strazdiņš ar dziesmu "Rock n' Roll Supernova".