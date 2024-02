Zināms, kad Linda Abu Meri atgriezīsies TV ekrānos

No 12. februāra kanālā TV3 ar jaunāko sezonu atgriežas skatītāju iemīļotais sarunu raidījums “Zilonis studijā”. Šajā sezonā līdzšinējiem raidījuma vadītājiem Agnesei Drunkai un Oskaram Leperam pievienojas Linda Abu Meri , lai kopīgiem spēkiem šķetinātu sabiedrībai aktuālus tematus, par kuriem skaļi runāt vai pat apvaicāties bieži vien ir neērti.

Dejas ap stieni, resnīšu diskriminācija, dīvainās fobijas, diagnoze "vēzis", par ko strīdas ģimenē – tie ir tikai daži no sarunu tematiem, kuros šajā sezonā iedziļināsies eksperti un raidījuma viesi ar saviem pieredzes stāstiem. Būs viedokļu apmaiņa, dalīšanās pieredzē un daudz diskusiju, lai kopā veicinātu dziļāku izpratni sabiedrībā par dažādiem tematiem.

